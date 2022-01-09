Россиянам раскрыли способ разбогатеть на старых игрушках, они могут прибавлять в цене ежегодно по 10-11 процентов, что зачастую выгоднее инвестиций в акции, золото и облигации, отмечают «Известия». Коллекционные и некоторые обычные экземпляры можно дорого продать в будущем, цена на них достигает нескольких тысяч долларов.

Так, коллекционные наборы Lego ежедневно в больших количествах продаются на вторичном рынке, рассказала доцент факультета экономических наук ВШЭ Виктория Добрынская. Самые дорогие из них — коллекционные «Тысячелетний сокол», «Кафе на углу», «Тадж-Махал», «Звезда смерти II» и «Имперский звездный разрушитель». Также ценятся нераспакованные наборы, выходившие малыми тиражами или давно исчезнувшие с прилавков.

«Но несмотря на высокую доходность Lego на вторичном рынке в целом, не все наборы одинаково успешны, и нужно быть поистине фанатом Lego, чтобы разбираться в тонкостях рынка и увидеть инвестиционный потенциал определенного набора», — пояснила эксперт.

Прибыль может принести продукция компании Mattel, самые известные коллекции — это Barbie и игрушечные машинки Hot Wheels. Среди кукол особенно ценятся те, которые были выпущены в самом начале производства, в 1959 году, одна из них была продана за 17 тысяч долларов. Также дорого стоят коллекционные экземпляры, выпускаемые с 1986 года.

Неожиданную выручку можно получить от некоторых других предметов, знакомых детям всего мира, например, от игрушек, продававшихся в комплекте с «Хэппи Мил» в McDonald's. Самыми ценными являются Ферби, которые продавались там в конце 1990-х годов.

Также дивиденды могут принести карточки Pokemon, их стоимость зависит от редкости и состояния. Отмечается, что выпущенная в 1998 году карточка Pikachu Illustrator считалась самой редкой и была продана в 2017 году почти за 55 тысяч долларов (4,1 миллиона рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»).

Заработать можно не только на старинных предметах, но и на тех, которые появляются сегодня. Так, предметом интереса коллекционеров стали выпущенные в 2021 году карточки Pokemon, продававшиеся вместе с «Хэппи Мил» в честь 25-летия медиафраншизы, коллекционеры готовы отдать за них около 500 долларов (37,7 тысяч рублей).

Ранее эксперт аукционного дома «Двенадцатый стул», антиквар Иван Ефимов рассказал, что редчайшие ценности можно найти в антикварных магазинах и на рынках, на интернет-аукционах и сервисах для размещения объявлений, а также у коллекционеров и их наследников. По его словам, нередко после смерти владельцев их ценности выбрасывают наследники.

