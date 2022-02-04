Власти Камчатки пригласили Лукашенко на вулкан

Власти Камчатки пригласили президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить вулканы и покататься на лыжах в любое удобное для него время. О приглашении рассказали РИА Новости в правительстве Камчатского края.

«Камчатка всегда рада гостям. Мы готовы принять Александра Григорьевича в удобное для него время. На полуострове он всегда сможет насладиться уникальной природой нашего края. Президент может зимой покататься на лыжах, летом побывать на вулканах, порыбачить, слетать в Долину гейзеров и на Курильское озеро, побывать в других местах», — уточнили в администрации.

Ранее Лукашенко заявил о желании побывать в Туве и на Дальнем Востоке. При этом белорусский президент назвал Камчатку и Сахалин «сказочными местами» и сравнил их с космосом. «Поэтому уже, наверное, лет пять он [президент России Владимир Путин] мне предлагает туда слетать. Но я все-таки выберу время, и побывать хочу там на этих хороших, добрых территориях, не чуждых нам», — отметил белорусский президент.