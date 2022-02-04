Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Камчатки пригласили Лукашенко на вулкан

Власти Камчатки пригласили президента Белоруссии Лукашенко на вулкан и покататься на лыжах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Власти Камчатки пригласили президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить вулканы и покататься на лыжах в любое удобное для него время. О приглашении рассказали РИА Новости в правительстве Камчатского края.

«Камчатка всегда рада гостям. Мы готовы принять Александра Григорьевича в удобное для него время. На полуострове он всегда сможет насладиться уникальной природой нашего края. Президент может зимой покататься на лыжах, летом побывать на вулканах, порыбачить, слетать в Долину гейзеров и на Курильское озеро, побывать в других местах», — уточнили в администрации.

Ранее Лукашенко заявил о желании побывать в Туве и на Дальнем Востоке. При этом белорусский президент назвал Камчатку и Сахалин «сказочными местами» и сравнил их с космосом. «Поэтому уже, наверное, лет пять он [президент России Владимир Путин] мне предлагает туда слетать. Но я все-таки выберу время, и побывать хочу там на этих хороших, добрых территориях, не чуждых нам», — отметил белорусский президент.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп отказался привести доказательства фабрикации Россией видео об Украине
Япония задумала поставить Европе газ из своих запасов при эскалации на Украине
Раскрыты способности нового российского «Сириуса»
В российском регионе пропали два ребенка
США ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии
Российская нефть снова подорожала
Власти Камчатки пригласили Лукашенко на вулкан
В Госдуме захотели увеличить выплаты для одной категории россиян
Netflix анонсировал премьеры 2022 года
Названа самая безопасная для планеты криптовалюта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.