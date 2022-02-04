Объяснена загадка появления массивных звезд вдали от Млечного Пути

Астрономы Университета штата Джорджия объяснили загадку появления массивных звезд, которые располагаются далеко от места своего формирования в диске галактики Млечный Путь. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

Самые массивные звезды находятся в области плоского диска галактики, где формируются плотные газовые облака. Эти светила быстро сжигают свое водородное топливо, из-за чего их продолжительность жизни достигает лишь 10 миллионов лет по сравнению с 10 миллиардами лет для Солнца. Короткий срок существования означает, что у звезды мало времени, чтобы уйти далеко от места своего рождения.

Звезда HD93521 находится в 3,6 тысячи световых лет над диском галактики, а рассчитанное время полета намного превышает ее возраст. Она имеет массу примерно в 17 раз больше солнечной массы, что соответствует возрасту около пяти миллионов лет. Путь от диска галактики до нынешнего местоположения должен был занять примерно 39 миллионов лет. Исследователи из США предположили, что изначально это были две легкие долгоживущие звезды, которые затем слились в одну.

Это объясняет также, почему HD93521 является одной из самых быстровращающихся звезд галактики. Вращение возникает при слиянии двух близко вращающихся вокруг друг друга звезд, которые могут расти со временем и сталкиваться с образованием одной гигантской звезды.