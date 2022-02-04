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Российский фондовый рынок остался на месте

Индекс Мосбиржи 4 февраля закрылся на уровне 3471,01 пункта

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

По итогам торгов 4 февраля российский фондовый рынок закрылся на уровне предыдущего дня. Индекс Мосбиржи остался на прежних позициях с изменением в 0,00 процента — 3471,01 пункта против 3471,18 на закрытии 3 февраля, свидетельствуют данные площадки. РТС незначительно вырос, на 0,28 процента.

Индекс голубых фишек также практически не изменился (плюс 0,04 процента), в лидерах роста среди компаний — «Магнит» (плюс 1,84 процента), на втором месте Сбербанк (плюс 1,37 процента), далее «Лукойл» (1,25 процента). Снижаются бумаги TCS (минус 2,26 процента), «Полиметалла» (минус 1,5 процента), «Роснефти» (минус 1 процент).

Курс доллара от TradingView

Курс доллара составлял 76,13 рубля, курс евро — чуть более 87 рублей, обе валюты незначительно снижались в цене.

Апрельские фьючерсы на нефть сорта Brent растут, цена в ходе торгов превышала 93 доллара за баррель и к закрытию торгов удержалась возле этой отметки, прибавив более 2 процентов. Показатели оказались рекордными за несколько лет.

Платон Щукин
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