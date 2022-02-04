Украина нашла замену российскому газу

Украина впервые с 2014 года увеличила свои возможности по гарантированному физическому импорту газа из ЕС. Страна нашла замену России в лице Словакии, пишет «Коммерсантъ».

Оператор украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) и словацкий газотранспортный оператор Eustream договорились об экстренном наращивании объемов гарантированной мощности газопровода из Словакии на Украину. Мощность в точке Будинце на границе двух стран станет полностью (42 миллиона кубометров в сутки) рассматриваться как гарантированная. До этого 15 миллионов кубометров из этого объема были «прерываемой» мощностью (ее наличие оператор не может гарантировать).

За весь январь через пункт Будинце Украина получила 14,5 миллиона кубометров. На 3 февраля была запланирована поставка 4,9 миллиона кубометров. Ориентация на газ из ЕС может объясняться подготовкой к резкому увеличению спроса на импортный газ из-за истощения запасов в хранилищах или опасениями полного прекращения транзита российского газа, отмечает издание. При этом непонятно, откуда появится топливо в Европе, если поставки из России через Украину прекратятся.

Украине следует заключить прямой контракт с «Газпромом», так как высокие цены на энергоресурс негативно влияют на экономику, заявил ранее сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.