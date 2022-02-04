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Украина нашла замену российскому газу

«Ъ»: Украина договорилась со Словакией о наращивании объемов импорта газа

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина впервые с 2014 года увеличила свои возможности по гарантированному физическому импорту газа из ЕС. Страна нашла замену России в лице Словакии, пишет «Коммерсантъ».

Оператор украинской газотранспортной системы (ОГТСУ) и словацкий газотранспортный оператор Eustream договорились об экстренном наращивании объемов гарантированной мощности газопровода из Словакии на Украину. Мощность в точке Будинце на границе двух стран станет полностью (42 миллиона кубометров в сутки) рассматриваться как гарантированная. До этого 15 миллионов кубометров из этого объема были «прерываемой» мощностью (ее наличие оператор не может гарантировать).

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За весь январь через пункт Будинце Украина получила 14,5 миллиона кубометров. На 3 февраля была запланирована поставка 4,9 миллиона кубометров. Ориентация на газ из ЕС может объясняться подготовкой к резкому увеличению спроса на импортный газ из-за истощения запасов в хранилищах или опасениями полного прекращения транзита российского газа, отмечает издание. При этом непонятно, откуда появится топливо в Европе, если поставки из России через Украину прекратятся.

Украине следует заключить прямой контракт с «Газпромом», так как высокие цены на энергоресурс негативно влияют на экономику, заявил ранее сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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Платон Щукин
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