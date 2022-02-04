Объяснена меньшая патогенность омикрон-варианта коронавируса

Ученые Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы связали меньшую опасность омикрон-варианта SARS-CoV-2 с тем, что многие заболевшие уже приобрели коллективный иммунитет против коронавируса. Результаты исследования, опубликованные в журнале New England Journal of Medicine, отвергают популярную версию, согласно которой сам вирус стал менее патогенен.

Авторы научной работы полагают, что менее тяжелые симптомы COVID-19, связанные с омикроном, объясняются уровнем иммунитета у инфицированных людей в Южной Африке, где новый вариант был впервые выявлен. К осени 2021 года большая часть населения этого региона была вакцинирована или перенесла инфекцию во время предыдущих волн пандемии. В результате тяжесть последующей инфекции была бы снижена, что и наблюдается во время волны штамма омикрон.

Более легкие симптомы при COVID-19, вызванной новым вариантом, вероятно, являются признаком прорывных инфекций у людей с более сильной иммунной защитой, которая лучше подготовлена для борьбы с патогеном. Кроме того, исследователи предупреждают, что ситуация в других странах может отличаться от того, что наблюдается в Южной Африке, поскольку население региона отличается более молодым возрастом. Поэтому необходимо продолжать вакцинацию, в том числе обеспечивать население бустерными дозами.