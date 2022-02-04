Российский посол напомнил о вопиющем поведении США в Латинской Америке

Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов напомнил о вопиющем поведении США в Латинской Америке. Он заявил РИА Новости, что односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят ущерб сотрудничеству России с этой страной.

По его словам, любые санкции наносят если не материальный, то политический и моральный ущерб сотрудничеству.

«Подобные меры являются грубой попыткой навязать свои условия силой и противоречат цивилизованным отношениям между государствами, а в конечном итоге негативно сказываются на жизни обычных граждан», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Посол добавил, что особенно остро проблема санкций США ощущается в Западном полушарии, где в экономике доминирует доллар.

«Соединенные Штаты пытаются повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро. Вопиющим примером тому стала ситуация в декабре 2020 года, когда из-за санкционных препонов российские средства не смогли своевременно поступить центральноамериканским странам, пострадавшим от разрушительных ураганов "Эта" и "Йота"», — напомнил Хохоликов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что число друзей России среди стран Латинской Америки растет. «У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья», — рассказал российский министр. Он также отметил, что Россия традиционно сохраняет дружественные отношения со странами Латинской Америки.

