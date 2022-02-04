Невестка выгнала свекровь из дома и запретила возвращаться из-за ее поступка

Невестку настолько разозлил поступок свекрови, что она выгнала ее из дома и запретила возвращаться. Своим недовольством она поделилась в посте на сайте Reddit.

31-летняя автор поста рассказала, что они с мужем купили дом и начали его обустраивать. Поскольку работа супруга связана с командировками, он редко бывает дома. Поэтому женщина обратилась к свекрови за помощью с расстановкой мебели и декорированием жилья.

Однажды автор поста вернулась с работы и обнаружила, что мать мужа развесила фотографии на одной из стен дома. Среди снимков был кадр, на котором изображен ее муж с бывшей женой на их свадьбе, что разгневало хозяйку дома. Женщина объяснила, что свекровь обожает бывшую невестку и периодически приглашает ее на семейные праздники, что уже не раз становилось причиной для конфликта.

Когда женщина попросила свекровь убрать фотографию, та ответила, что это часть жизни ее сына, которую нельзя просто стереть или забыть. В итоге начался конфликт, в результате которого невестка выгнала мать мужа. Однако та не успокоилась и продолжила писать сообщения. В итоге невестка запретила ей приходить в гости.

Тогда обиженная женщина отправила сыну скриншот с текстом сообщения и попросила его разобраться с женой. Автор поста сказала, что супруг с пониманием отнесся к ее чувствам и признал, что его мать была не права, однако попросил возлюбленную разрешить свекрови приходить к ним в гости.

Невестка не согласилась с просьбой мужа и наотрез отказалась пускать свекровь. Теперь пара планирует разговор после возвращения мужчины из командировки. Автор поста попросила пользователей сайта оценить ее поведение в сложившейся ситуации.

«Я сейчас нахожусь во втором браке и прекрасно вас понимаю. Мне бы не хотелось, чтобы фотографии с моей первой свадьбы висели по всему дому», — написал один из комментаторов. Другой предложил автору поста в ответ повесить ее фотографию с бывшим и посмотреть на реакцию.

Ранее сообщалось, что жених и его мать тайно перенесли дату свадьбы, случайно исключили мать невесты из списка гостей и разозлили девушку. Пользователи в сети поддержали невесту: они отметили, что жениху стоит поддерживать избранницу, а не идти на поводу у матери.