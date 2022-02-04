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Невестка выгнала свекровь из дома и запретила возвращаться из-за ее поступка

Невестка выгнала свекровь из дома за фотографию мужа с его бывшей супругой

Фото: Unsplash

Невестку настолько разозлил поступок свекрови, что она выгнала ее из дома и запретила возвращаться. Своим недовольством она поделилась в посте на сайте Reddit.

31-летняя автор поста рассказала, что они с мужем купили дом и начали его обустраивать. Поскольку работа супруга связана с командировками, он редко бывает дома. Поэтому женщина обратилась к свекрови за помощью с расстановкой мебели и декорированием жилья.

Однажды автор поста вернулась с работы и обнаружила, что мать мужа развесила фотографии на одной из стен дома. Среди снимков был кадр, на котором изображен ее муж с бывшей женой на их свадьбе, что разгневало хозяйку дома. Женщина объяснила, что свекровь обожает бывшую невестку и периодически приглашает ее на семейные праздники, что уже не раз становилось причиной для конфликта.

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Когда женщина попросила свекровь убрать фотографию, та ответила, что это часть жизни ее сына, которую нельзя просто стереть или забыть. В итоге начался конфликт, в результате которого невестка выгнала мать мужа. Однако та не успокоилась и продолжила писать сообщения. В итоге невестка запретила ей приходить в гости.

Тогда обиженная женщина отправила сыну скриншот с текстом сообщения и попросила его разобраться с женой. Автор поста сказала, что супруг с пониманием отнесся к ее чувствам и признал, что его мать была не права, однако попросил возлюбленную разрешить свекрови приходить к ним в гости.

Невестка не согласилась с просьбой мужа и наотрез отказалась пускать свекровь. Теперь пара планирует разговор после возвращения мужчины из командировки. Автор поста попросила пользователей сайта оценить ее поведение в сложившейся ситуации.

«Я сейчас нахожусь во втором браке и прекрасно вас понимаю. Мне бы не хотелось, чтобы фотографии с моей первой свадьбы висели по всему дому», — написал один из комментаторов. Другой предложил автору поста в ответ повесить ее фотографию с бывшим и посмотреть на реакцию.

Ранее сообщалось, что жених и его мать тайно перенесли дату свадьбы, случайно исключили мать невесты из списка гостей и разозлили девушку. Пользователи в сети поддержали невесту: они отметили, что жениху стоит поддерживать избранницу, а не идти на поводу у матери.

Евгения Черкасова
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