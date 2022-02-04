Священник потратил пожертвования на бриллианты и вечеринки и попал в тюрьму

Бывший священник из тосканской деревни Понтассерчио, Италия, вымогал деньги у бывшего епископа, тратил предназначенные церкви пожертвования на вечеринки, секс-работников и бриллианты и попал в тюрьму на семь с половиной лет. Об этом сообщает BBC News.

Ватикан лишил Луку Морини сана за серию скандалов, связанных с его именем. Бывший епископ итальянской провинции Масса-Каррара Джованни Сантуччи обвинил Морини в шантаже и вымогательствах: бывший священник якобы требовал, чтобы Сантуччи одолжил ему денег и купил дом за 200 тысяч евро (17,4 миллиона рублей).

Прихожане церкви прозвали Луку Морини «Доном Евро» за то, что он убеждал их жертвовать крупные суммы на нужды церкви. Причем священник пользовался любой возможностью и не раз устраивал сбор денег во время исповедей. Эти деньги Морини тратил на развлечения: он оплачивал услуги секс-работников мужского пола, покупал бриллианты, отдыхал и посещал свингер-клубы.

Один из секс-работников, который оказывал услуги бывшему священнику, обвинил его в том, что он выдавал себя за другого человека, представляясь судьей.

В среду, 2 февраля, суд приговорил Морини к семи с половиной годам лишения свободы и обязал его выплатить компенсацию четырем секс-работникам в размере 14 тысяч евро (1,2 миллиона рублей). Прокуроры просили приговорить его к тюремному заключению на восемь с половиной лет, но адвокаты бывшего священника заявили, что он страдает психическим заболеванием, и срок заключения был сокращен.

Ранее сообщалось, что епископальная конференция Испании запретила в служении самого молодого епископа страны, который решил жениться на авторе эротических романов. В бытность священнослужителем он считался непримиримым противником абортов, однополых браков и эвтаназии.