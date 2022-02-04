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В Кремле заявили о работе России и Китая над взаимным признанием прививок

Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Работа ведется в этом направлении, да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований, а также получила постоянную регистрацию.

Мурашко уточнил, что до этого препарат был зарегистрирован на предварительных условиях.

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 28 января, в России вакцинацию первым компонентом прививки прошли 83 674 549 человек.

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Никита Абрамов
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