В Кремле заявили о работе России и Китая над взаимным признанием прививок
Пресс-секретарь Песков заявил, что Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин
Россия и Китай работают над взаимным признанием вакцин от COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
«Работа ведется в этом направлении, да», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований, а также получила постоянную регистрацию.
Мурашко уточнил, что до этого препарат был зарегистрирован на предварительных условиях.
По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 28 января, в России вакцинацию первым компонентом прививки прошли 83 674 549 человек.