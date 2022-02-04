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Дело о покушении на убийство российской школьницы поставили на контроль

Прокуратура Крыма поставила на контроль дело подростка о покушении на 13-летнюю школьницу

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Прокуратура Крыма проверит соблюдение закона о защите прав и свобод несовершеннолетних после того, как подросток едва не задушил девочку на заднем дворе местной школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Также в ходе проверки сотрудники дадут оценку работе должностных лиц системы профилактики правонарушений среди подростков. В надзорном ведомстве расследование дела против 16-летнего россиянина поставили на особый контроль.

1 февраля на заднем дворе одной из школ Бахчисарайского района школьник вместе с младшим приятелем попытались задушить 13-летнюю девочку. Как только жертва потеряла сознание, подростки испугались и сбежали. На 16-летнего школьника завели уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

В прокуратуре добавили, что, по предварительным данным, семьи несовершеннолетних не состояли на профилактических учетах.

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Мария Рубникович
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