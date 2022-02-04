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Российский подросток подговорил друга задушить школьницу

В Крыму следователи завели дело на школьника, пытавшегося задушить 13-летнюю девочку

Фото: Яндекс.Карты

В Крыму следователи возбудили уголовное дело на 16-летнего подростка, который пытался задушить 13-летнюю девочку на заднем дворе школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло днем 1 февраля 2022 года на территории одной из школ Бахчисарайского района. Подозреваемый подговорил на преступление и своего несовершеннолетнего знакомого. Как только девочка потеряла сознание, подростки испугались и сбежали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункту «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушении на убийство»).

Ранее сообщалось, что пятиклассница из Санкт-Петербургской школы №580 была госпитализирована с разрывом почки из-за удара стулом. Травму ей нанесла одноклассница во время ссоры.

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Мария Рубникович
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