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Россия и Китай высказались об ограничении права на регулирование интернета

Россия и КНР назвали неприемлемыми попытки ограничить их право на регулирование интернета

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

Россия и Китай назвали неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование национальных сегментов интернета. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля по итогам переговоров в Пекине президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В заявлении утверждается, что Россия и КНР поддерживают курс на интернационализацию управления интернетом и выступают за равные права на управление им. «[Стороны] считают неприемлемыми любые попытки ограничить их суверенное право на регулирование и обеспечение безопасности национальных сегментов сети "Интернет", заинтересованы в более активном подключении Международного союза электросвязи к решению этих задач», — сказано в сообщении.

Помимо того, Россия и Китай намерены углублять сотрудничество в обеспечении международной информационной безопасности согласно межправительственному соглашению 2015 года. Уточняется, что для этого страны договорились в ближайшее время принять соответствующий план российско-китайского взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином заявило беспрецедентном характере отношений России и КНР. Российский президент отметил, что страны продолжают поддерживать друг друга. Глава КНР в свою очередь подчеркнул, что политическое и стратегическое взаимодоверие между Москвой и Пекином продолжает крепнуть.

Маргарита Щигарева
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