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На россиянина завели дело из-за сожженного заживо друга

В Москве следователи завели дело об убийстве с особой жестокостью из-за заживо сожженного

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Москве в отношении россиянина завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство с особой жестокостью») из-за сожженного заживо друга. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, двое мужчин распивали алкоголь в одной из квартир на улице Зеленоградская. В какой-то момент один из них поднес к майке другого зажигалку. Одежда на теле пострадавшего мгновенно вспыхнула, и он получил ожог 33 процентов тела. Прибывшая бригада скорой помощи доставила его в больницу, где за его жизнь в течении недели боролись врачи, однако мужчина скончался.

3 февраля сообщалось, что в Республике Бурятия 45-летнего россиянина приговорили к 16 годам колонии строгого режима за сожженного заживо соседа.

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Владимир Седов
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