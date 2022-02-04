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Лидия Федосеева-Шукшина публично обругала сына Бари Алибасова

Актриса Федосеева-Шукшина показала фигу Бари Алибасову-младшему в эфире «Пусть говорят»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино Лидия Федосеева-Шукшина публично обругала сына бывшего мужа, музыкального продюсера Бари Алибасова. Это произошло в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, запись которого опубликована на YouTube.

Отмечается, что 83-летняя звезда фильма «Калина красная» присутствовала на передаче по видеосвязи, так как находится на самоизоляции из-за коронавируса. До этого, по ее словам, она побывала в пансионате для пожилых людей. Наследник продюсера группы «На-На» был одним из тех гостей студии, кто выступил против проживания бывшей мачехи в доме престарелых. При виде Алибасова-младшего народная артистка вышла из себя, начала ругаться и показала ему фигу.

«Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь», — прокричала актриса.

В январе текущего года стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина покинула дом престарелых из-за сына Алибасова. Ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что это было сделано, чтобы избежать дальнейших инсинуаций. До этого Бари Алибасов-младший заявил, что Федосееву-Шукшину необходимо срочно спасать. Он предположил, что если бы женился на ней, то мог бы стать ее опекуном.

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Сергей Равин
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