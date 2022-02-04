Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиян предупредили об опасности проживания в небоскребах

Врач Хомяков сообщил, что проживание в небоскребе может вызвать проблемы со здоровьем

Фото: Pixabay

Главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков предупредил россиян об опасности проживания в небоскребах. Его словам приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что долгое пребывание в небоскребе может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, работу внутренних органов, а также спровоцировать психические расстройства.

По его словам, находиться в небоскребах несколько дней или месяцев не опасно, однако постоянное проживание в них может вызвать проблемы со здоровьем. Он объяснил это большим скоплением людей в строении и рядом с ним, неблагоприятной визуальной средой и подсознательным ощущением страха от высоты.

Материалы по теме:
Точка притяжения. Смерть, звезды и Кинг-Конг: чем прославился главный небоскреб Нью-Йорка?
Точка притяжения.Смерть, звезды и Кинг-Конг: чем прославился главный небоскреб Нью-Йорка?
1 мая
Достучаться до небес 10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Достучаться до небес10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
14 марта

«Окна в небоскребах, как правило, не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций», — сказал он. Хомяков также добавил, что при подъеме на скоростных лифтах в таких зданиях может закладывать уши. Это связано с резким перепадом атмосферного давления, пояснил врач.

Специалист добавил, что еще одной особенностью небоскребов являются низкочастотные инфразвуковые колебания, которые негативно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, внутренних органов. «Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце», — отметил он.

В сентябре сообщалось, что в ближайшие 20 лет пандемия коронавируса и проблема изменения климата станут наиболее важными факторами, которые изменят дизайн небоскребов. Из-за угрозы распространения вируса небоскребы перестанут строить как «герметичные помещения» с искусственной вентиляцией. У высотных зданий возрастет потребность в естественной вентиляции и открывающихся окнах. Подобные системы также снизят уровень выбросов вредных веществ.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп отказался привести доказательства фабрикации Россией видео об Украине
Россияне рассказали о способах разоблачить уличных попрошаек
Попавшая на карантин в Таиланде россиянка раскрыла ошибки при планировании тура
Россиянин сел за руль после приема корвалола и лишился водительских прав
На Камчатке нашли двух пропавших девочек
Россиян предупредили об опасности проживания в небоскребах
Российские военные показали «танковую карусель» на учениях
Россияне поделились воспоминаниями о походах в советский кинотеатр
США отказались назвать имена попавших под санкции представителей Белоруссии
Американская актриса предложила пожить в своем доме на День всех влюбленных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.