Россиян предупредили об опасности проживания в небоскребах

Главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков предупредил россиян об опасности проживания в небоскребах. Его словам приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что долгое пребывание в небоскребе может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, работу внутренних органов, а также спровоцировать психические расстройства.

По его словам, находиться в небоскребах несколько дней или месяцев не опасно, однако постоянное проживание в них может вызвать проблемы со здоровьем. Он объяснил это большим скоплением людей в строении и рядом с ним, неблагоприятной визуальной средой и подсознательным ощущением страха от высоты.

«Окна в небоскребах, как правило, не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций», — сказал он. Хомяков также добавил, что при подъеме на скоростных лифтах в таких зданиях может закладывать уши. Это связано с резким перепадом атмосферного давления, пояснил врач.

Специалист добавил, что еще одной особенностью небоскребов являются низкочастотные инфразвуковые колебания, которые негативно влияют на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, внутренних органов. «Это может проявляться тошнотой, головокружением, чувством страха, болями в животе и в сердце», — отметил он.

В сентябре сообщалось, что в ближайшие 20 лет пандемия коронавируса и проблема изменения климата станут наиболее важными факторами, которые изменят дизайн небоскребов. Из-за угрозы распространения вируса небоскребы перестанут строить как «герметичные помещения» с искусственной вентиляцией. У высотных зданий возрастет потребность в естественной вентиляции и открывающихся окнах. Подобные системы также снизят уровень выбросов вредных веществ.

