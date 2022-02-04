Политолог назвал возможные темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Во время переговоров лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин, вероятно, обсудят создание союза двух стран, предположил политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что это будет новым опытом для обоих государств, потому придется обсудить множество ключевых условий партнерства, таких как экономические интересы бизнеса, внешнеполитическая поддержка и прочие.

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином и участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии COVID-19. Помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что программа рассчитана на один день.

«Необходимо формирование альянса»

«Главной темой, без сомнения, станет отражение атак США, которые идут одновременно и на Россию, и на Китай. Необходимо будет постепенное формирование альянса, союза двух стран. Но проблема в том, что ни Россия, ни Китай не имеют опыта равноправного партнерства, у нас небольшой опыт был только во времена Второй мировой, и то союзники были достаточно дистанцированы. Это первая и ключевая сложность», — считает Марков.

Другая, по словам Маркова, состоит в том, что на данный момент удар США направлен большей частью на Россию, что искушает Китай подождать и не вмешиваться. Так, страна так и не признала Крым, не реагирует, как отметил политолог, на создание на Украине русофобского режима. Китай действует крайне осторожно.

Сотрудничество с китайскими компаниями имеет исключительно экономический, но не политический контекст. Мы забываем о том, что сегодняшняя реальность в виде санкций США носит характер исключительно политический, потому и партнерство с Китаем должно быть таким же Сергей Марков Политолог

«Третья сложность заключается в том, что взаимодействие по разным секторам требует разного подхода. Один формат — сотрудничество по ВПК, другой — по 5G, третий — китайские инвестиции в российскую экономику. Все это нужно прорабатывать и обсуждать в частном порядке», — сказал Марков.

Кроме того, политолог отметил, что Россия очень заинтересована в китайских инвестициях в стратегически значимые отрасли, но эти отрасли требуют особого регулирования: необходимо, чтобы Россия сохраняла над ними суверенный контроль. Предстоит решить большую задачу о том, как одновременно учесть и интересы китайского бизнеса, и интересы России, считает политолог.

«Конечно, значимым является и момент по гарантиям безопасности и отказом США их предоставить. Не исключаю, например, одновременной операции России на Украине и Китая в Тайване. В общем, политикам предстоит много всего обсудить», — заключил Марков.

Вечером того же дня президент России будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.