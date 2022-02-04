Российский аналог SWIFT оценили на готовность к реальному использованию

Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), российский аналог международной платежной системы SWIFT, не готова к реальному использованию в случае санкций. К такой оценке склоняются эксперты Institute of International Finance (IIF), пишет «Коммерсантъ».

Основной проблемой они назвали ограниченность возможностей для проведения трансграничных операций. При этом даже в связке с китайской системой SNAPS необходимого международного охвата система не даст.

В настоящее время в СФПС зарегистрированы порядка 400 финансовых учреждений. В 2020 году доля платежей через «домашнюю» систему в России выросла до 23 процентов, для безналичного расчета этот показатель уже на тот момент превышал 70 процентов. Таким образом, полагают в IIF, весь внутренний трафик российская система переработать в состоянии, то есть немедленного финансового коллапса отключение SWIFT не вызовет.

Однако все, что касается операций за рубежом, вызывает сомнения. Пока к СФПС присоединились даже не все иностранные банки, работающие в России. Карту «Мир» принимают в Турции и некоторых странах СНГ, но в целом ее проникновение за рубежом незначительно. При этом в IIF напомнили, что Китай разрабатывает свою систему с 2015 года, но к настоящему времени она закрывает только 0,3 процента мирового трафика, несмотря на размер экономики.

Главный риск возникает в торговле с Евросоюзом, на которую приходится свыше 35 процентов товарооборота России (более 250 миллиардов долларов). В том числе проблемы возникнут с поставками углеводородов, экспорт которых из России достигает 100 миллиардов долларов. Возможную экспансию российской системы эксперты оценивают осторожно. Они отмечают, что этот процесс требует длительного тестирования и необязательно пройдет гладко.

О возможности отключения российской финансовой системы как одной из наиболее жестких санкций говорят уже не первый год. В последнее время эти разговоры начались с новой силой на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утверждает, что у России есть заготовка на случай реализации такой меры. Впрочем, источники западных СМИ указывают, что всерьез такой шаг пока не обсуждается.