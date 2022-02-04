Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Новосибирске заметили новые Су-57

Фотографы заметили два новых истребителя Су-57 в аэропорту Новосибирска

Фото: страница NskPlanes во «ВКонтакте»

В новосибирском аэропорту Толмачево заметили два новых истребителя пятого поколения Су-57. Фотографы, которые занимаются съемкой самолетов, сделали снимки Су-57 новой постройки. Об этом сообщается в блоге bmpd в LiveJournal.

Самолеты запечатлели во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска. Су-57, которые построили на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ имени Юрия Гагарина), направлялись к местам базирования в европейской части России. На снимках можно заметить бортовые номера «02 красный» и «52 красный».

Борт «02 красный» несет эмблему 929-го Государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова в Ахтубинске. В публикации предположили, что самолет предназначен для этой части. Второй самолет может поступить в состав Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В.П. Чкалова.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

В 2019 году Минобороны России и компания «Сухой» подписали контракт на поставку военным 76 самолетов Су-57 до 2027 года.

Ранее в США предположили, что отсутствие двигателя второго этапа на Су-57 отрицательно скажется на его малозаметности. В публикации 19FortyFive отметили, что Су-57 с натяжкой можно назвать истребителем пятого поколения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на сообщения о сложностях с самолетом Путина в Пекине
Захарова оценила обвинения США в причастности РФ к утечке ответа по безопасности
Цена нефти подскочила до 92 долларов за баррель
Дело о покушении на убийство российской школьницы поставили на контроль
Лавров назвал бредом заявления о фабрикации Россией видео об Украине
Одержимая филлерами женщина показала искаженное от процедур лицо
Эстония упростит правила трудовой миграции
Невестка выгнала свекровь из дома и запретила возвращаться из-за ее поступка
Россиянам дали советы по покупке жилья при подорожании ипотеки
ФСБ показала допрос помогавшей украинскому шпиону российской военнослужащей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.