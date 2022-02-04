В Новосибирске заметили новые Су-57

В новосибирском аэропорту Толмачево заметили два новых истребителя пятого поколения Су-57. Фотографы, которые занимаются съемкой самолетов, сделали снимки Су-57 новой постройки. Об этом сообщается в блоге bmpd в LiveJournal.

Самолеты запечатлели во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска. Су-57, которые построили на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ имени Юрия Гагарина), направлялись к местам базирования в европейской части России. На снимках можно заметить бортовые номера «02 красный» и «52 красный».

Борт «02 красный» несет эмблему 929-го Государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова в Ахтубинске. В публикации предположили, что самолет предназначен для этой части. Второй самолет может поступить в состав Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени В.П. Чкалова.

В 2019 году Минобороны России и компания «Сухой» подписали контракт на поставку военным 76 самолетов Су-57 до 2027 года.

Ранее в США предположили, что отсутствие двигателя второго этапа на Су-57 отрицательно скажется на его малозаметности. В публикации 19FortyFive отметили, что Су-57 с натяжкой можно назвать истребителем пятого поколения.