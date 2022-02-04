Секс-символ MMA восхитила фанатов фото в обтягивающем платье

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович продемонстрировала фигуру в обтягивающем платье. Публикация доступна в Instagram.

30-летняя Остович, которую считают одним из секс-символов MMA, сделала фото на пляже. Пользователи сети выразили восхищение фигурой спортсменки в комментариях.

Остович регулярно публикует откровенные снимки. В частности, в конце января она снялась у шеста для стриптиза. У нее более 809 тысяч подписчиков в Instagram.

Спортсменка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она попала в ростер организации после участия в шоу The Ultimate Fighter. Всего на ее счету четыре победы при шести поражениях в поединках по правилам ММА. После ухода из UFC она одержала победу в бою на голых кулаках над другой экс-представительницей организации Пейдж Ванзант.