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Секс-символ MMA восхитила фанатов фото в обтягивающем платье

Девушка-боец MMA Рэйчел Остович опубликовала фото в обтягивающем платье в Instagram

Фото: @rachaelostovich

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович продемонстрировала фигуру в обтягивающем платье. Публикация доступна в Instagram.

30-летняя Остович, которую считают одним из секс-символов MMA, сделала фото на пляже. Пользователи сети выразили восхищение фигурой спортсменки в комментариях.

Остович регулярно публикует откровенные снимки. В частности, в конце января она снялась у шеста для стриптиза. У нее более 809 тысяч подписчиков в Instagram.

Спортсменка известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она попала в ростер организации после участия в шоу The Ultimate Fighter. Всего на ее счету четыре победы при шести поражениях в поединках по правилам ММА. После ухода из UFC она одержала победу в бою на голых кулаках над другой экс-представительницей организации Пейдж Ванзант.

Николай Костюков
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