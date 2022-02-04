Российским курильщикам напомнили о новых штрафах

Ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Юрий Дахов напоминил россиянам о новых штрафах за перевозку табачной продукции с 1 февраля. Слова специалиста приводит агентство «Прайм».

Изменения коснутся кодекса об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за незаконное перемещение по территории России физическими лицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных акцизными марками.

Исключение составляет перемещение по территории страны табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл) на одного человека. Нарушение нормы влечет ответственность в виде штрафа в размере от 15 до 25 тысяч рублей с конфискацией незаконной продукции.

Ранее стало известно, что с 1 января в России минимальная цена на табачную продукцию достигнет 112 рублей. Такую сумму рассчитал ранее Минсельхоз на основе минимального значения ставки акциза на пачку сигарет, ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и повышающего коэффициента. В 2021 году минимальная цена составляла 108 рублей за пачку из 20 штук. В первом полугодии средняя цена за пачку равнялась 135,8 рубля.