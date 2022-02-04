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«Заминировавший» школы Волгограда пытался выдать знакомого за террориста

Подросток в Волгограде «заминировал» школы, чтобы подставить знакомого

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Подросток, который «заминировал» школы и другие учреждения Волгограда, пытался выдать своего знакомого за террориста — сообщения сопровождались некоторыми персональными данными. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 4 февраля, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным ведомства, в начале января 2022 года 16-летний житель Волгоградской области решил подставить своего знакомого из чувства неприязни к нему. Сперва он нашел исполнителя, который за 3000 рублей был готов заняться рассылкой сообщений о минировании разных объектов города. Затем, после оплаты услуги, подросток снабдил исполнителя личными данными жертвы — номером телефона и ссылками на профили в соцсетях.

В итоге в середине января этого года неизвестный с помощью электронной почты стал распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и госучреждениях на территории города. В связи с угрозой взрыва были эвакуированы учащиеся и работники учреждений, в ходе осмотра взрывных устройств обнаружено не было. Но «цифровой след» все же вывел сотрудников ФСБ не на непричастную жертву, а на 16-летнего заказчика этих услуг.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о теракте» УК РФ, по такой статье грозит штраф от 700 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

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Леонид Микуляк
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