Из-за смерти россиянина в изоляторе МВД возбуждено дело

В Томске следователи возбудили уголовное дело из-за смерти россиянина в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в камере ИВС регионального управления МВД. Тело мужчины без признаков жизни полицейские обнаружили в ходе плановой проверки. Задержанный находился в камере один. Правоохранители вызвали врачей, однако те лишь констатировали смерть.

Следователи завели дело по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Подозреваемых в деле нет.

Ранее в ОНК сообщили, что правозащитников снова перестали пускать в московские СИЗО. Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции. Покамерный обход прекратили во второй раз с начала пандемии COVID-19.

