Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Из-за смерти россиянина в изоляторе МВД возбуждено дело

В Томске следователи завели уголовное дело после смерти мужчины в изоляторе МВД

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Томске следователи возбудили уголовное дело из-за смерти россиянина в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в камере ИВС регионального управления МВД. Тело мужчины без признаков жизни полицейские обнаружили в ходе плановой проверки. Задержанный находился в камере один. Правоохранители вызвали врачей, однако те лишь констатировали смерть.

Следователи завели дело по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Подозреваемых в деле нет.

Ранее в ОНК сообщили, что правозащитников снова перестали пускать в московские СИЗО. Такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции. Покамерный обход прекратили во второй раз с начала пандемии COVID-19.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Загитова подвела итоги первого соревновательного дня в командном турнире на ОИ
YouTube заблокировал информационный канал ЛНР
В ФСБ рассказали о приговоре осужденному на 12 лет украинскому шпиону
Количество снега на популярном южном курорте россиян удивило пользователей сети
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
Из-за смерти россиянина в изоляторе МВД возбуждено дело
На российской мегатрассе запустят беспилотники
Звезда «50 оттенков серого» начала переговоры с Sony о сольном фильме Marvel
Убийц пятилетней девочки из Костромы доставили в Москву
Украинского посла вызвали в МИД Израиля для выговора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.