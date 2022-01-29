Правозащитников снова перестали пускать в московские СИЗО

В московские следственные изоляторы снова перестали пускать правозащитников из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом сообщает издание Общественных наблюдательных комиссий «Газета ОНК».

По данным источника, такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции. Кроме того, новых арестантов снова будут отправлять на 14-дневный карантин в СИЗО-7 и лишь затем распределять по другим СИЗО.

Покамерный обход прекратили во второй раз с начала пандемии COVID-19. Весной 2020 года главный санитарный врач уже вводил ограничительные меры, которые были сняты лишь 6 декабря 2021 года. В ОНК Москвы считают, что покамерный обход крайне важен, поскольку дает заключенным возможность сообщить о нарушениях.

В ноябре сообщалось, что в российских СИЗО и колониях пройдут масштабные проверки. Предполагалось, что общественники проверят около 20 российских колоний и изоляторов на предмет соблюдения прав заключенных.