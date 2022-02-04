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Украинец получил срок за подготовку терактов в Севастополе

Гражданина Украины приговорили к 6,5 годам колонии за подготовку взрывов в Севастополе

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Гражданина Украины приговорили к шести с половиной годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей за подготовку серии терактов в Севастополе. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает Севастопольский городской суд.

Украинец получил срок за приготовление к серии взрывов, направленных против средств связи, предприятий и объектов жизнеобеспечения населения города. Целью диверсий являлся подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации Осужденный также был признан виновным в незаконном хранении в составе организованной группы взрывных устройств.

26 апреля 2021 года сообщалось, что еще одному украинцу дали десять лет колонии за попытку вывезти из России детали С-300

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Владимир Седов
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