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Среда обитания

Новая дорога в российском регионе поставит под угрозу уникальных животных

В Нижегородской области задумали проложить трассу по уникальной природной территории

Фото: @artluga

Новая автодорога в Нижегородской области может поставить под угрозу жизнь занесенных в Красную книгу животных. Правительство российского региона задумало проложить восточный обход Нижнего Новгорода по территории Артемовских лугов, считающихся уникальной природной территорией, пишет «Коммерсантъ».

Трасса и новый мост через Волгу, который власти также планируют возвести, должны будут пропускать до 100 тысяч автомобилей в сутки. Согласно представленной в декабре перспективной схеме строительства, дорога пройдет по Артемовским лугам, по будущему мосту до города Бор и далее на трассу Нижний Новгород — Киров. По предварительным оценкам, на реализацию проекта потребуется около 70 миллиардов рублей.

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Однако экологи выступили против строительства трассы и требуют придать Артемовским лугам статус природного парка ЮНЕСКО, так как территория является одной из четырех сохранившихся естественных участков волжской поймы в России — все остальные затоплены при строительстве каскада ГЭС. По оценкам нижегородского экологического центра «Дронт», в Артемовских лугах обитает более 90 видов краснокнижных животных, многим из которых угрожает неминуемая гибель при реализации предложенного варианта автодороги.

В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАД) пообещали в дальнейшем оценить воздействие на окружающую среду и разработать меры по ее защите, однако считают, что на текущей стадии проекта рано говорить о вреде для природы. «Мы не хотим никого убивать, у нас нет цели разрушить животный мир. Поэтому трасса вынесена на окраину лугов, чтобы сохранить остальную часть территории единым целым», — пояснил начальник отдела предпроектной подготовки Алексей Новожилов.

Тем не менее в нижегородском отделении Союза охраны птиц убеждены, что именно на стадии планирования можно избежать потенциального ущерба экосистеме. Нынешний проект маршрута накладывается на места обитания уникальных животных и растений, а также нарушает федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». Для оценки правомерности возведения автодороги стороны направили обращения на имя губернатора Глеба Никитина и в областную прокуратуру.

В 2021 году в австралийском Каннинге предложили убить сотни кенгуру, чтобы освободить место для строительства новой дороги и спортивного комплекса. По итогам экологической экспертизы муниципальные власти решили не переселять животных — процедура займет слишком много времени, а перемещение каждой особи обойдется в 1600 долларов. Самым выгодным решением проблемы оказалось истребление популяции.

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Нина Ташевская
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