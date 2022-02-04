Захарова назвала условия для диалога с Западом

Россия будет открыта к переговорам с Западом, только если они будут происходить на равных условиях и учитывать озабоченности обеих сторон, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга для прессы. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«К диалогу как таковому мы открыты. Он должен быть равноправным, должен учитывать интересы друг друга, озабоченности обеих сторон. Этот тезис не выработан специально для НАТО, это наша позиция и, опять же, не ноу-хау, она заложена в имеющих для нас принципиальное значение международно-правовых договоренностях, в Уставе ООН в первую очередь», — сказала дипломат.

Ранее на брифинге Захарова назвала сдерживание России как главный приоритет для Североатлантического альянса. Она рассказала, что специально для этого согласовываются планы военного строительства, учения, строительство инфраструктуры, и соответствующим образом выстраиваются программы сотрудничества альянса с союзниками.