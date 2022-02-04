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Захарова рассказала о главном приоритете НАТО

Представитель МИД Захарова заявила, что сдерживание России является приоритетом для НАТО
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Сдерживание России и ее якобы «агресии» является основным приоритетом для НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга для прессы. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале «Россия 24».

«Альянс четко показал, что именно это сдерживание России является [главным] приоритетом. Под это подвязываются планы военного строительства, учения, строительство инфраструктуры, соответствующим образом выстраиваются программы сотрудничества организации с партнерами», — рассказала Захарова.

Ранее на брифинге дипломат заявила, что заявления Вашингтона об эвакуации посольств США из Украины и Белоруссии являются пропагандистским шагом американской стороны. По ее мнению, такие сообщения представляют из себя вбросы и дезинформацию, связанные с нагнетанием напряженности вокруг ситуации на Украине

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Дмитрий Сотак
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