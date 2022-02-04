Эвакуацию посольств США с Украины и из Белоруссии назвали пропагандистским шагом

Заявления Вашингтона об эвакуации посольств США из Украины и Белоруссии — это пропагандистский шаг американской стороны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для прессы. Трансляция ее выступления доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Захарова подчеркнула, что подобные заявления со стороны США представляют из себя вбросы и дезинформацию, связанные с нагнетанием напряженности вокруг ситуации на Украине.Представитель МИД России напомнила, что информационная кампания с темой эвакуации посольств началась с вбросов об эвакуации российского дипломатического представительства.

«Будут они [США] или нет эвакуировать [американские посольства с территорий Украины и Белоруссии], как они будут это делать — это пусть они сами комментируют. Факт это или не факт... Опять что-то Госдепартамент перепутал и будут ли они сами себя опровергать (...) я не знаю», — добавила Мария Захарова.

25 января украинский МИД перечислил страны, уведомившие о желании эвакуировать членов семей своих дипломатов и часть работников посольств с территории республики. По состоянию на вечер 24 января, о планах эвакуировать или разрешить сотрудникам дипмиссий добровольно покинуть страну заявили четыре страны: США, Великобритания, Австралия и Германия.