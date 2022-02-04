Сидящий на карантине 14 месяцев мужчина сдал 78 положительных тестов на COVID-19

Житель Стамбула Музаффер Каясан (Muzaffer Kayasan) заразился коронавирусной инфекцией в ноябре 2020 года. Его посадили на карантин, на котором он находится уже 14 месяцев, и он регулярно сдает тест на выявление COVID-19. Каждый из его 78 тестов был положительным. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

Больной лейкемией мужчина проходил лечение в больнице. Его выписали, однако сданный им тест оказался положительным, в связи с чем он был отправлен на карантин. С тех пор 56-летнего турка регулярно проверяют на наличие инфекции, и каждый раз тест показывает положительный результат. Он вынужден жить в одиночестве, не видясь со своими внуками. Мужчина обратился к властям в надежде на помощь.

«Три года назад мне сделали пересадку костного мозга. Операция прошла успешно. Потом я заразился коронавирусом. Всего за 14 месяцев я сдал около 78 тестов. Каждый раз они положительные. Когда мы спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система слаба, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение 14 месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают. Это очень сложный процесс. Это сложный процесс как для тех, кто работает в больнице, так и для нас», — рассказал Каясан.

Ранее академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян рассказал о разработанном в России кожном тесте на коронавирус. Он получил название «КоронаДерм PS», прошел доклинические испытания и в настоящее время ожидает от Минздрава разрешения на проведение клинических испытаний.