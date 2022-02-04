Крупнейший видеоресурс России проведет прямой эфир перед стартом Олимпийских игр

Крупнейший видеоресурс России «VK Видео» проведет прямой эфир со звездными гостями к старту Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Трансляция начнется в пятницу, 4 февраля, в 13:30 по московскому времени, она будет доступна всем пользователям на видеовитрине «VK Видео» и в сообществе «Спорт ВКонтакте».

В ходе эфира спортсмены, журналисты и блогеры обсудят, чем могут запомниться Игры-2022 и сколько медалей имеют шансы заполучить российские атлеты. Вести трансляцию будет параатлет Дмитрий Игнатов. Своими прогнозами перед открытием Олимпиады поделятся, в частности, олимпийские чемпионы — гимнаст Никита Нагорный и фигуристка Аделина Сотникова. Также к эфиру присоединится певец и блогер Роман Каграманов и спортивный блогер Алексей Лихарев (Beardserk), а на связь из Пекина через «VK Звонки» выйдет член сборной Олимпийского комитета России по санному спорту, многократный призер этапов Кубка мира Юрий Прохоров.

Отмечается, что во время трансляции зрители смогут поддержать российских спортсменов. Так, в комментариях можно будет поделиться словами поддержки сборной Олимпийского комитета России, а в «Клипах» — выложить короткий вертикальный ролик в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте», которые с 3 февраля будут находить снежки, спрятанные в разных разделах соцсети, смогут быстро перейти к активностям, посвященным Олимпийским играм в Пекине. В частности, россияне получат возможность отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом, узнать больше о новостях соревнований, а также быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou, присоединяясь к общероссийской кампании по поддержке спортсменов.