ВОЗ назвала условия для защиты Европы от новых вспышек COVID-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что у европейских стран есть возможность взять распространение коронавирусной инфекции под контроль. Его слова приводятся на сайте организации.

По его словам, достичь этого возможно за счет высоких показателей вакцинации, «благоприятной сезонной паузы по мере выхода из зимы» и менее опасного характера омикрон-штамма.

Клюге считает, что благодаря эту в Европе наступит «длительный период спокойствия», и люди будут лучше защищены от новых вспышек коронавирусной инфекции даже при появлении более опасного штамма. «Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир», — отметил он.

Глава европейского бюро ВОЗ добавил, что достичь этого можно, соблюдая ряд условий. В первую очередь необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19. Также следует сосредоточиться на защите наиболее уязвимых слоев населения и усилить эпидемиологический надзор для выявления новых штаммов коронавирусной инфекции.

Ранее Институт вирусологии имени Роберта Коха сообщил, что в Германии зарегистрировали новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки. Так, за 24 часа в стране выявили 236 120 человек с COVID-19. С начала пандемии это максимальный суточный прирост новых случаев.

