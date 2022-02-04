Исландия откажется от скандальной древней традиции

Исландия — одна из немногих стран, которая до сих пор ведет коммерческую охоту на китов наряду с Норвегией и Японией — намерена с 2024 года отказаться от этой скандальной древней традиции, так как считает ее экономически нецелесообразной. Об этом заявила министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир, передает радиостанция RTE.

«У нас мало оснований для разрешения охоты на китов после 2024 года», — отметила Сваварсдоттир. По ее словам, нет свидетельств того, что «эта деятельность приносит какую-либо экономическую выгоду».

Текущие квоты (на 2019–2023 годы) позволяют исландцам ежегодно вылавливать 209 финвалов и 217 малых полосатиков. Но за последние три года два основных держателя китобойной лицензии приостановили охоту на китов, а один из них навсегда отказался от этого бизнеса еще в 2020-м. Таким образом, в этот период в стране был убит только один кит, малый полосатик в 2021 году.

Спрос на исландское китовое мясо резко снизился после того, как Япония — основной рынок китового мяса — в 2019-м вернулась к коммерческому китобойному промыслу, выйдя из Международной китобойной комиссии (МКК). Охота также стала слишком дорогой после того, как была расширена прибрежная зона, где рыболовство запрещено. Кроме того, требования безопасности к импортируемому мясу стали более строгими, чем к местным продуктам, что затрудняло экспорт из Исландии. Работу исландских заводов по переработке китового мяса осложнила и пандемия коронавируса.

В 1986 году МКК ввела мораторий на бой китов, разрешив лишь ограниченную добычу этих животных в исследовательских целях. Исландия присоединилась к этому решению в 1989 году, однако в октябре 2006-го решила возобновить коммерческий промысел китов, сославшись на зависимость страны от использования морских ресурсов. Охота на китов в водах Исландии ведется по меньшей мере с XVII века — с этого времени источники фиксируют местную активность баскских китобоев.