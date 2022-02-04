Политики оценили возможность проведения новой Ялтинской конференции

В нынешних условиях повторение Ялтинской конференции практически невозможно. Так возможность начала новой «Ялты» в 77-летие со дня многосторонней встречи СССР, США и Великобритании в 1945 году оценил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его слова, а также комментарии других экспертов и политиков публикует News.ru.

По его мнению, сейчас в отношении России идет беспрецедентная санкционная политика, при которой граждан пытаются стравить с братским украинским народом. В 1945 году США и Британия шли на контакт, поэтому проведение серии встреч и принятие согласованных решений стало возможным, однако сейчас эти страны «объявили войну» России, считает Зюганов.

«Но надо понимать, что тогда "Ялту" заключали со страной, которая могла в одиночку перебить весь фашистский блок и его сателлитов. Сегодня мы выглядим иначе, поэтому особого интереса к заключению такого соглашения у нынешних англосаксов и натовцев нет», — заявил лидер КПРФ.

С ним согласен первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, новая «Ялта» невозможна, поскольку в 1945 году на конференции собрались три руководителя стран-победительниц, которые боролись с общим злом, а сейчас между Россией, США и Великобританией есть противоречия, которые раздирают отношения. Джабаров выразил уверенность, что сейчас для повторения «Ялты» нужен будет созыв особо выделенной международной конференции под эгидой ООН.

«К ней надо тщательно готовиться, выработать меры борьбы с противостоянием, меры по выходу из мирового кризиса, а самое главное — выработать механизмы по урегулированию отношений между странами. Тогда эта конференция будет иметь смысл. Но для этого нужна добрая воля ведущих мировых держав, нужен консенсус. Его пока нет», — заявил он.

Бывший член Совета при президенте по международным отношениям Максим Шевченко подчеркнул, что сегодня «Ялта» невозможна, и он бы не хотел ее повторения, поскольку ее предпосылками были Вторая мировая война, гибель огромного количества людей и перекраивание мировой политической системы. «Вне этого контекста "Ялты" не существует, ее просто быть не может», — заключил эксперт.

При этом член комиссии СПЧ по политическим правам, народный артист России Александр Сокуров считает, что новая «Ялта» возможна. По его мнению, для повторения мероприятия странам достаточно сесть за стол переговоров, спокойно и внимательно обсудить сложившиеся болевые точки, а потом, возможно, создать расширенную «Ялту», уговаривать другие государства участвовать в создании нейтральных зон. В частности, отметил он, Россия заинтересована в том, чтобы страны Прибалтики и Скандинавии входили бы в такой союз. «Чтобы это состоялось, не хватает доверия. Все ведут себя резко, все потеряли слух, все немного не слышат и не слушают друг друга. Это не физическая проблема, это целенаправленные действия, к сожалению», — сказал Сокуров.

Ранее Швеция и Финляндия посоветовали НАТО не соглашаться с предложениями России, которые бы отменили политику «открытых дверей» альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что государства хотят оставить за собой право решать собственное будущее без вмешательства крупных сверхдержав. «Мы не хотим возвращаться во времена Ялтинской конференции, когда супердержавы решали вопрос о перераспределении сфер влияния без учета мнения остальных государств», — отметил он.