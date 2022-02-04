В России задумали ввести ограничения против YouTube

Роскомнадзор задумал ввести экономические ограничения против американского видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, включая немецкоязычный канал RT auf Sendung, принадлежащий российскому телеканалу RT. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, ведомство может применить экономические меры против сервиса, предусматриваемые законом о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. В частности, могут быть введены запреты на размещение рекламы и поисковую выдачу, а также ограничение платежей и переводов денег.

24 января стало известно, что YouTube ограничил доступ к аккаунтам «Русского радио» и группы «Земляне». Блокировка произошла в разгар новогодних праздников. Официальной причиной, озвученной администрацией сервиса, стало нарушение норм сообщества.

О том, что видеохостинг YouTube заблокировал новый канал Russia Today, стало известно утром 16 декабря. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. Уточнялось, что в момент блокировки на канале шла прямая трансляция эфира.