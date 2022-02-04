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Задержанный полицией россиянин скончался в изоляторе

В Ейском изоляторе скончался 32-летний задержанный полицией россиянин

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае в изоляторе временного содержания полицейского участка в городе Ейск скончался 32-летний россиянин. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает «Кавказ.Реалии» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов).

По данным издания, мужчину зовут Илья Смолин, он был задержан 12 января и помещен в изолятор временного содержания (ИВС). Сотрудники правоохранительных органов заявили, что он умер из-за отказа почек, а в заключении о смерти говорится о проблемах с сердцем. Родители же подозревают, что сына перед смертью сильно избили, поскольку на теле множество гематом.

Они утверждают, что узнали о смерти сына от посторонних, а тело получили лишь после жалоб в надзорные органы. О произошедшем стало известно после того, как родители обратились к депутату местного райсовета Александру Коровайному.

24 января сообщалось, что комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нашла ряд грубых нарушений в калужской колонии №3 и отстранила ее руководство от выполнения обязанностей после того, как в тюрьме умер заключенный.

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Владимир Седов
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