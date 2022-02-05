США призвали Японию присоединиться к антироссийским санкциям

Японское правительство, несмотря на призывы США о рассмотрении введения антироссийских экономических санкций, не собирается угрожать применением превентивных ограничений, сообщает агентство Kyodo с ссылкой на правительственный источник.

Согласно данным источников, США по дипломатическим каналам призвали Японию усилить критику в адрес России и присоединиться к совместному проекту санкционных ограничений. Однако японское правительство отказалось вводить превентивные санкции в отношении Москвы «до того момента, как вторжение действительно произойдет».

Представители кабинета министров Японии, в частности глава МИД Ёсимаса Хаяси и генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно ранее отказались комментировать вопросы о возможных мерах со стороны Токио в случае эскалации конфликта ввиду отсутствия прямых доказательств «российской агрессии».

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Москва не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Дипломат опубликовал сообщение в Twitter-аккаунте российского диппредставительства в качестве ответа на критику посла США Рама Эмануэля.