В России заявили о готовности ответить на европейские санкции

Россия готова ответить Европе контрсанкциями в случае введения ограничений против страны. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в интервью греческому телеканалу ERT.

«Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен (главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен — — прим. "Ленты.ру") и господина Байдена (президента США Джо Байден — прим. "Ленты.ру"). Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций". Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна»,— заявил Чижов.

Комментируя напряженность между Россией и Украиной, он отметил, что Россия не хочет войны. По его словам, «российская военная машина не включена», однако страна может противостоять украинскому конфликту в Донбассе, ответственность за который несут «горячие головы» в Киеве.

При этом он добавил, что Россия не ведет переговоры с Евросоюзом об украинском кризисе, поскольку Европа как невоенная сила координирует свои действия с США. Чижов подчеркнул, что Россия не боится санкций и готова отвечать на них ответными мерами. Он также отметил, что в этом случае жертвами станут потребители газа в Европе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций для России на случай агрессии в отношении Украины. Санкции включают в том числе ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Москва оказывает давление на Киев и использует газ для давления на Европу.