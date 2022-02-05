Врач рассказал о серьезно угрожающих детям инфекциях помимо СOVID-19

На фоне распространения COVID-19 родителям не стоит забывать и о других инфекциях, несущих серьезную угрозу для детей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал педиатр, врач-инфекционист Евгений Тимаков. К наиболее опасным он отнес корь, столбняк, коклюш и дифтерию.

Специалист призвал родителей не рисковать здоровьем дошкольников и вовремя приводить их на вакцинацию.

Помимо этого Тимаков предупредил об осложнениях, которые могут вызвать эти заболевания. «У мальчиков часто бесплодие бывает от паротитной инфекции. Краснуха для девочек опасна. Если девочка не болела краснухой или не вакцинирована, то, к сожалению, при контакте с ней для плода это уродство и все такое прочее», — заявил врач.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала «Ленте.ру», что дети являются легкой добычей для омикрон-штамма из-за свойства, благодаря которому он способен проникать в клетки напрямую, обходя клеточную протеазу TMPRSS2, без которой раньше заражение не происходило.

По мнению профессора, дополнительно ухудшает ситуацию с заболеваемостью отсутствие прививки у большинства детей.