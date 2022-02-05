Оценены успехи российской дипломатии в сфере безопасности

Председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай», журналист Андрей Быстрицкий оценил успехи российской дипломатии в сфере безопасности. Он подчеркнул, что волнующие Москву вопросы были поставлены в центр мировой повестки, передает ТАСС.

«Российская дипломатия проводит достаточно наступательную внешнюю политику. То, что те вопросы, которые волнуют Россию, оказались в центре мировой повестки, это бесспорно можно считать успехом дипломатии», — заявил эксперт, добавив, что ближайшее будущее покажет, какие шаги нужно предпринимать дальше, поскольку вызовов очень много.

Существенными факторами Быстрицкий назвал то, что в скором времени Россию посетят канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Эксперт подчеркнул, что они представляют сердцевину Европы, прямой диалог с ними важен, поскольку Европа должна выступать как самостоятельная величина.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отметил, что российская дипломатия максимально эффективно реализует курс, определенный политическим руководством страны, несмотря на то, что работают в затрудненных условиях. По его словам, это заметно всем, в том числе оппонентам Москвы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет открыта к переговорам с Западом, только если они будут происходить на равных условиях и учитывать озабоченности обеих сторон. «Этот тезис не выработан специально для НАТО, это наша позиция и, опять же, не ноу-хау, она заложена в имеющих для нас принципиальное значение международно-правовых договоренностях, в Уставе ООН в первую очередь», — указала она.

