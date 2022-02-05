Девушка раскрыла правду о брате его возлюбленной и испортила их помолвку

Пользовательница Reddit с ником miabee_02 поделилась историей о том, как рассорила своего 28-летнего брата с его невестой. По словам девушки, она раскрыла избраннице родственника правду о нем и в результате испортила их помолвку.

Авторша поста рассказала, что у нее есть старший брат по имени Джейми. «Раньше у него было много партнерш, иногда он даже мог быть в отношениях сразу с несколькими девушками. Мне не нравится то, как он себя ведет с противоположным полом, но это его жизнь, и он может делать все, что захочет, так что я всегда закрывала на это глаза», — заявила она.

Как уточнила девушка, у ее родственника есть четверо детей от разных женщин. «Старшей дочери Джейми десять лет, и ее мать — единственная, кому он платит алименты», — отметила девушка и сказала, что ее брат не поддерживает связь с другими тремя детьми и жалеет об их рождении.

Недавно Джейми сделал предложение своей возлюбленной Натали, с которой до этого встречался несколько лет, и та ответила согласием. По словам пользовательницы, она не ожидала, что эти отношения будут длиться долго и закончатся помолвкой, поэтому была приятно удивлена.

Во время семейной встречи, которая состоялась после помолвки, Натали призналась, что хочет ребенка от Джейми и видит его прекрасным отцом. Ее слова рассмешили сестру жениха. «Я начала смеяться и сказала ей, что он не был хорошим отцом для четырех остальных детей», — вспомнила девушка. Как оказалось, невеста ничего не знала о детях жениха.

В результате Джейми сильно разозлился на сестру и накричал на нее. Из-за конфликта девушке пришлось уехать домой. Уже вскоре ее телефон начал обрываться от звонков брата. Она поняла, что тот сильно поссорился с невестой. «Брат винит меня в случившемся. Я разрушила его помолвку. (...) Родители согласны с ним и даже перестали общаться со мной», — написала она.

Большинство пользователей встали на сторону рассказчицы и раскритиковали ее брата за то, что он скрыл от невесты своих детей. По их мнению, девушка поступила правильно, сообщив Натали правду.