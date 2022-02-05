Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Девушка раскрыла правду о брате его возлюбленной и испортила их помолвку

Девушка рассказала возлюбленной брата, что у него четверо детей, и испортила помолвку

Фото: Shutterstock

Пользовательница Reddit с ником miabee_02 поделилась историей о том, как рассорила своего 28-летнего брата с его невестой. По словам девушки, она раскрыла избраннице родственника правду о нем и в результате испортила их помолвку.

Авторша поста рассказала, что у нее есть старший брат по имени Джейми. «Раньше у него было много партнерш, иногда он даже мог быть в отношениях сразу с несколькими девушками. Мне не нравится то, как он себя ведет с противоположным полом, но это его жизнь, и он может делать все, что захочет, так что я всегда закрывала на это глаза», — заявила она.

Как уточнила девушка, у ее родственника есть четверо детей от разных женщин. «Старшей дочери Джейми десять лет, и ее мать — единственная, кому он платит алименты», — отметила девушка и сказала, что ее брат не поддерживает связь с другими тремя детьми и жалеет об их рождении.

Недавно Джейми сделал предложение своей возлюбленной Натали, с которой до этого встречался несколько лет, и та ответила согласием. По словам пользовательницы, она не ожидала, что эти отношения будут длиться долго и закончатся помолвкой, поэтому была приятно удивлена.

Во время семейной встречи, которая состоялась после помолвки, Натали призналась, что хочет ребенка от Джейми и видит его прекрасным отцом. Ее слова рассмешили сестру жениха. «Я начала смеяться и сказала ей, что он не был хорошим отцом для четырех остальных детей», — вспомнила девушка. Как оказалось, невеста ничего не знала о детях жениха.

В результате Джейми сильно разозлился на сестру и накричал на нее. Из-за конфликта девушке пришлось уехать домой. Уже вскоре ее телефон начал обрываться от звонков брата. Она поняла, что тот сильно поссорился с невестой. «Брат винит меня в случившемся. Я разрушила его помолвку. (...) Родители согласны с ним и даже перестали общаться со мной», — написала она.

Большинство пользователей встали на сторону рассказчицы и раскритиковали ее брата за то, что он скрыл от невесты своих детей. По их мнению, девушка поступила правильно, сообщив Натали правду.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Россиянам облегчили правила выписки после COVID-19
В РПЦ назвали условие для отказа от крещения ребенка
В Госдуме захотели рассмотреть вопрос о фейковых сообщениях в западных СМИ
КХЛ решила отменить все оставшиеся матчи регулярного чемпионата
Психолог дала совет по борьбе со страхом перед лифтами
В Башкирии завалился на бок туристический автобус c 20 пассажирами
Девушка раскрыла правду о брате его возлюбленной и испортила их помолвку
В Москве избили бывшего депутата Госдумы
Свыше 30 заключенных в российской колонии объявили голодовку
Гендиректора входящего в Минэнерго предприятия арестовали за мошенничество
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.