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Вторжение на Украину назвали невыгодным для России

Посол в США Антонов заявил, что нападение на Украину противоречит интересам Москвы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия не собирается нападать на Украину. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он пояснил, что вторжение невыгодно и противоречит интересам Москвы. «Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это чепуха», — отметил дипломат.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

В тот же день Bild опубликовала материал, в котором рассказывается об «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Посольство России в ФРГ назвало публикацию «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.

Марина Совина
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