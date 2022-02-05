Вторжение на Украину назвали невыгодным для России

Россия не собирается нападать на Украину. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он пояснил, что вторжение невыгодно и противоречит интересам Москвы. «Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это чепуха», — отметил дипломат.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

В тот же день Bild опубликовала материал, в котором рассказывается об «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Посольство России в ФРГ назвало публикацию «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.