Раскрыта опасность консервов

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что употребление консервов негативно воздействует на организм. Это связано с двумя веществами, которые входят в состав этих продуктов , передает радио Sputnik.

Диетолог рассказала, что в консервах промышленного изготовления может содержаться пищевая добавка — бензоат натрия. Она раскрыла ее опасность: употребление этого вещества в неумеренных количествах увеличивает риск развития рака. Кроме того, консервы богаты солью, которая повышает давление вплоть до гипертонического криза, предупредила она.

«В консервах много соли, но мало кто об этом думает и ограничивается условным кусочком огурчика или помидорчика, когда открывает банку. Чрезмерное употребление соли задерживает жидкость в организме, то есть может спровоцировать повышение давления у людей, которые к этому склонны, и даже гипертонический криз», — предупредила Соломатина.

