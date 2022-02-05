Студию Зеленского «95 квартал» в Германии представили как «русское камеди-шоу»

Юмористическая студия «95 квартал», где раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, анонсировала тур по городам Германии. За продажи билетов ответственным назначали немецкое агентство Eventim, в уже выпущенных буклетах студию представили как «русское камеди-шоу», сообщает «Украина.ру» в Telegram-канале.

Представители «95 квартала» заметили ошибку и разместили в Instagram требование немедленно ее устранить. Если немецкие партнеры не выполнят этих требований, украинский коллектив начнет отменять выступления.

Однако пользователи соцсетей не увидели повода для возмущения. Некоторые из них напомнили, что все номера артисты из студии «95 квартал» показывают на русском языке.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, обвинил действующего главу республики Владимира Зеленского в финансировании России через закупки угля и электроэнергии в Белоруссии.

Политик добавил, что на российском телевидении показывали сериалы «Папик» и «Сваты», снятые студией «Квартал 95».