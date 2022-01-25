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Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через Белоруссию

Бывший президент Украины Порошенко: Зеленский финансировал РФ через закупки у Белоруссии

Фото: Yuliia Ovsyannikova / Globallookpress.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, обвинил действующего главу республики Владимира Зеленского в финансировании России через закупки угля и электроэнергии в Белоруссии. Об этом 25 января сообщает Vesti.ua.

Порошенко добавил, что на российском телевидении показывали сериалы «Папик» и «Сваты», снятые студией «Квартал 95».

«Он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») с 2019 года купил на 3,5 миллиарда долларов у Беларуси электроэнергии, финансируя де-факто РФ. Показывает сериалы уже этого, 22-го года, от "Папика" до "Сватов" низкопробных. Вместо этого нужно сконцентрироваться и мобилизоваться», — сказал бывший президент.

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Ранее адвокаты Порошенко заявил, что экс-президент не будет сотрудничать со следствием и давать показания по делу о госизмене.

19 января Печерский районный суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, которая является самой мягкой в украинском законодательстве. Прокуратура просила арестовать политика или взять с него залог в размере одного миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей).

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София Сарджвеладзе
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