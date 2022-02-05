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В США рассказали об «изготовленном из древесины» российском ПАК ДА

В 19FortyFive заявили, что российский ПАК ДА ненастоящий и изготовлен из древесины

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый Россией, может никогда не взлететь, рассказал обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

«Прошлым летом российские государственные СМИ сообщали, что демонстрационный прототип ПАК ДА будет готов к 2023 году. В новостях также упоминалось, что планируемый стелс-бомбардировщик будет окружен роем беспилотников и даже будет способен запускать гиперзвуковое оружие. Это хвастовство следует считать преждевременным, поскольку не так много доказательств того, что самолет настоящий», — заявил автор.

В публикации утверждается, что полноразмерный макет ПАК ДА может быть «изготовлен из древесины», что «является еще одной причиной сомневаться в том, что самолет в ближайшее время станет летным демонстрационным образцом технологий».

«Пять лет от деревянного прототипа без готового двигателя [до полностью готового самолета в 2027 году] — это слишком много. Скорее всего, стелс-бомбардировщик не будет готов до 2030 года. Показательно изучить российскую программу истребителей-невидимок Су-57, чтобы предсказать, как поведет себя ПАК ДА», — пишет автор.

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Между тем, обозреватель признает, что о перспективном стратегическом бомбардировщике официально известно немного. «Если он будет построен к концу десятилетия и введен в эксплуатацию, у него будут такие преимущества, как угрожающие НАТО дальнобойные ракеты, возможность уклоняться от радаров в сложных условиях и запуск гиперзвуковых ракет», — предполагает Иствуд.

В декабре 2021 года первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов заявил, что ПАК ДА поступят на вооружение в период с 2024 по 2033 год.

В августе того же года ТАСС, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли, сообщило, что демонстрационный образец российского ПАК ДА соберут к 2023 году.

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Иван Потапов
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