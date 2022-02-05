Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде объяснили безумием публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину

Член СФ Климов назвал безумцем опубликовавшего новость о «вторжении» России на Украину

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сотрудник, опубликовавший новость Bloomberg о «начале вторжения» России на Украину, явно работал в безумии. Такое объяснение появлению провокационных сведений нашел член Совета Федерации Андрей Климов в субботу, 5 февраля, передают «Известия».

Сенатор допустил, что Соединенные Штаты заранее занялись подготовкой подобных сведений. Тем самым они нагнетали обстановку вокруг возможной войны.

По мнению Климова, у Bloomberg было несколько провокативных сценариев. «То ли нервы сдали, то ли кто-то инструкцию нарушил и они это выдали. Это фальш-старт называется», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что публикация Bloomberg о «начале вторжения» на Украину выглядит закономерной ошибкой, поскольку в США сейчас преобладает истеричный политический настрой. Он подчеркнул, что Bloomberg сорвался в прямую ложь. Однако подобная ситуация возникает не впервые, указал член Совфеда.

5 февраля американское информационное агентство Bloomberg по ошибке на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину и позже извинилось за публикацию ложных данных. Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину
Неизвестный заявил о минировании самолетов в Шереметьево
Российская лыжница допустила уход из спорта после провала на Олимпиаде
Стало известно о требовании Израиля к странам Прибалтики
Вирусолог призвал москвичей молчать во время поездок в метро
Житель Сургута пять лет удерживал в рабстве девушку из Нигерии
В Совфеде объяснили безумием публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину
Стало известно о планах Украины временно отключиться от энергосети России
В Госдуме объяснили проблему мигрантов в России
Женщины из делегации «Талибана» попросили убежища в Норвегии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.