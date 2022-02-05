В Совфеде объяснили безумием публикацию Bloomberg о «вторжении» на Украину

Сотрудник, опубликовавший новость Bloomberg о «начале вторжения» России на Украину, явно работал в безумии. Такое объяснение появлению провокационных сведений нашел член Совета Федерации Андрей Климов в субботу, 5 февраля, передают «Известия».

Сенатор допустил, что Соединенные Штаты заранее занялись подготовкой подобных сведений. Тем самым они нагнетали обстановку вокруг возможной войны.

По мнению Климова, у Bloomberg было несколько провокативных сценариев. «То ли нервы сдали, то ли кто-то инструкцию нарушил и они это выдали. Это фальш-старт называется», — подчеркнул член Совфеда.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что публикация Bloomberg о «начале вторжения» на Украину выглядит закономерной ошибкой, поскольку в США сейчас преобладает истеричный политический настрой. Он подчеркнул, что Bloomberg сорвался в прямую ложь. Однако подобная ситуация возникает не впервые, указал член Совфеда.

5 февраля американское информационное агентство Bloomberg по ошибке на сайте выпустило заголовок о «вторжении» России на Украину и позже извинилось за публикацию ложных данных. Обстоятельства того, как на сайте агентства могла появиться ложная и провокационная публикация, расследуются.