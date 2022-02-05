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«Итальянка» в российском городе устроила ДТП и обвинила в аварии шлагбаум

Женщина устроила ДТП на железнодорожном переезде в Белгороде и обвинила во всем шлагбаум

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Женщина устроила дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде и обвинила шлагбаум в попытке ее убить, передает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Кашарском проезде в Белгороде. Женщина в состоянии алкогольного опьянения управляла автомобилем Nissan Qashqai и врезалась в шлагбаум. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что 37-летняя водитель совершила наезд на конструкции, обеспечивающие безопасность железнодорожного переезда.

Нарушительница отказалась проходить медицинское освидетельствование. На требование предъявить документы она смогла показать только итальянское водительское удостоверение. Женщина заявила, что во всем виноват шлагбаум, который давно «охотился» за ней и за ее мужем. При этом она ругалась на итальянском языке и обзывала полицейских матом.

Инспекторы ДПС составили на нее два административных протокола.

Ранее россиянка устроила ДТП с тремя пострадавшими, увидев на себе клеща. В Михайловском районе Приморского края во время движения 41-летняя женщина-водитель почувствовала, как по плечу ползет насекомое и отвлеклась.

Алия Шарафутдинова
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