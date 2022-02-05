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Немецкий министр нашел причину уязвимости экономики ФРГ в «Северном потоке-2»

Министр экономики ФРГ Хабек назвал «СП-2» причиной для уязвимости немецкой энергетики

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Введение в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) усилит зависимость Германии от газа и станет причиной уязвимости немецкой энергетики, заявил вице-канцлер ФРГ и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью медиагруппе Funke.

«С геополитической точки зрения "СП-2" усиливает не только зависимость от российского газа, но и сосредоточенность на одном пути поставок, который является чрезвычайно уязвимым. "СП-2" повышает необходимость диверсифицировать источники нашего газоснабжения», — заявил министр. В качестве причины таких мер Хабек также назвал рост напряженности в отношениях России и Украины.

«[ЕС и Германия] должны лучше подготовиться к следующей зиме. Геополитическая ситуация также создает необходимость в создании других возможностей импорта [газа] и диверсификации путей снабжения, что включает в себя вопросы развития инфраструктуры. Если мы этого не сделаем, то превратимся в [марионеточную] игрушку», — заключил Хабек.

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Вице-канцлер также отметил отсутствие государственной регуляции газового рынка в Германии и заявил, что такое положение вещей скоро должно измениться.

5 февраля журналист польского издания Gazeta Wyborcza назвал ситуацию с наполненностью европейских газовых хранилищ «обостренной» и заявил, что при наступлении холодов российский Газпром может получить монополию на использование газопровода «Северный поток-2».

Ранее в Германии назвали условие для возобновления сертификации «СП-2». Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон подчеркнул, что для возвращения к процедуре нужны соответствующие документы.

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Дмитрий Сотак
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