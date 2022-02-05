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Россия обвинила США в двойных стандартах из-за Deutsche Welle

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в двойных стандартах из-за DW и напомнило о RT

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Посольство России в Вашингтоне обвинило руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса в двойных стандартах из-за его реакции на закрытие телеканала Deutsche Welle (DW) в Москве. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства.

«Заявление представителя Госдепартамента является очередным проявлением политики двойных стандартов. Где были "высокие демократические ценности", когда Берлин запретил спутниковое и иные виды вещания каналу RT DE?», — напомнили в дипломатическом представительстве.

Ранее Прайс вступился за Deutsche Welle. «США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle», — заявил он.

3 февраля МИД России объявил о санкциях против Deutsche Welle в ответ на действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE. В ведомстве сообщили о прекращении вещания Deutsche Welle в России, закрытии корпункта организации в Москве, аннулировании аккредитации сотрудников московского бюро компании.

Марина Совина
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